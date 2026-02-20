Hyundai Ioniq 9 manifesto di comfort e innovazione

Hyundai presenta la Ioniq 9, un modello che rappresenta il vertice della gamma elettrica e punta a migliorare il comfort di guida. La vettura si distingue per un design originale e tecnologie innovative, pensate per rendere più piacevole ogni viaggio. La casa coreana ha deciso di puntare su soluzioni pratiche, come sedili ergonomici e sistemi di assistenza avanzati, per offrire un’esperienza di guida più sicura e confortevole. La Ioniq 9 è pronta a conquistare il mercato.

MILANO (ITALPRESS) – Vertice della gamma elettrica IONIQ, IONIQ 9 interpreta al massimo livello la visione “human-centric” di Hyundai, coniugando design distintivo, tecnologia avanzata e attenzione concreta al benessere delle persone. Il grande SUV si fa notare per le forme monolitiche ed eleganti e per un’aerodinamica particolarmente curata, con un coefficiente di resistenza di 0,259, valore che contribuisce a migliorare efficienza e silenziosità. L’abitacolo, configurabile fino a sette posti, è stato progettato per offrire spazio e versatilità ai massimi livelli. Il pavimento completamente piatto amplifica la sensazione di ariosità e facilita l’accesso a tutte le file, mentre la qualità dei materiali e la cura dell’ergonomia trasformano ogni viaggio in un’esperienza rilassante.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Hyundai IONIQ 9 ottiene i massimi riconoscimenti di sicurezza globali Leggi anche: Hyundai Ioniq 9: test internazionali dimostrano eccellente livello di sicurezza 2026 Hyundai IONIQ 9 Review and Test Drive Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La tecnologia Hyundai al servizio del silenzio: la cancellazione attiva del rumoreesalta l’esperienza di vita a bordoUlteriore esempio di innovazione tecnologica su IONIQ 9 è lo Hyundai AI Assistant, il primo assistente vocale del Brand basato su intelligenza artificiale, affiancato dai servizi Features on Demand – ... 2duerighe.com Ioniq 9, il manifesto elettrico di Hyundai: tecnologia, comfort e 600 km di autonomiaLa stazza di questo suv a 7 posti si fa sentire, ma non potrebbe essere altrimenti. Ci siamo saliti a bordo per un bel po' di chilometri sia da guidatori che da passeggeri, sulla versione Calligraphy, ... tg24.sky.it SALTO CON GLI SCI: Il futuro è in volo. Silenzio, aerodinamica e una spinta che sfida la gravità. Oggi il Team Omoda ci proietta nel domani con il design futuristico della Omoda 5. Ma il Team Hyundai risponde con la tecnologia pluripremiata della IONIQ 5: - facebook.com facebook Novità Hyundai, 5 nuovi modelli per conquistare l'Europa: si parte con la IONIQ 3 ad aprile x.com