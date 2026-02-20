Hyundai Ioniq 9 manifesto di comfort e innovazione

Hyundai presenta la Ioniq 9, un modello che rappresenta il vertice della gamma elettrica e punta a migliorare il comfort di guida. La vettura si distingue per un design originale e tecnologie innovative, pensate per rendere più piacevole ogni viaggio. La casa coreana ha deciso di puntare su soluzioni pratiche, come sedili ergonomici e sistemi di assistenza avanzati, per offrire un’esperienza di guida più sicura e confortevole. La Ioniq 9 è pronta a conquistare il mercato.

MILANO (ITALPRESS) – Vertice della gamma elettrica IONIQ, IONIQ 9 interpreta al massimo livello la visione “human-centric” di Hyundai, coniugando design distintivo, tecnologia avanzata e attenzione concreta al benessere delle persone. Il grande SUV si fa notare per le forme monolitiche ed eleganti e per un’aerodinamica particolarmente curata, con un coefficiente di resistenza di 0,259, valore che contribuisce a migliorare efficienza e silenziosità. L’abitacolo, configurabile fino a sette posti, è stato progettato per offrire spazio e versatilità ai massimi livelli. Il pavimento completamente piatto amplifica la sensazione di ariosità e facilita l’accesso a tutte le file, mentre la qualità dei materiali e la cura dell’ergonomia trasformano ogni viaggio in un’esperienza rilassante.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

