Hyundai Ioniq 6 N come va la coupé elettrica da 650 Cv | la prova in pista

Una nuova coupé elettrica da 650 cavalli ha effettuato un test su strada e in pista. Si tratta della seconda vettura a zero emissioni sviluppata dal reparto N di un costruttore automobilistico. La prova ha coinvolto diverse sessioni per valutare le prestazioni e il comportamento del veicolo in diverse condizioni di guida. La vettura presenta un design aerodinamico e dotazioni tecniche di alta gamma.

Elettriche ed entusiasmanti, ora sono in due. Concentrate nel reparto sportivo N di casa Hyundai, che annuncia il debutto stradale della Ioniq 6 N pronta ad affiancare la sorella minore 5 N. Il modello ad emissioni zero che ha infranto ogni tabù sulla capacità di coinvolgere chi siede dietro al volante di una Ev. Il prezzo di Hyundai Ioniq 6 N, lanciata in parallelo al restyling delle versioni meno performanti ed attesa in concessionaria dalla metà del 2026, non è stato ancora annunciato dalla casa. Tuttavia, non dovrebbe essere molto lontano dal prezzo di partenza della Ioniq 5 N, fissato a 76.900 euro. Stessa meccanica per vocazioni distinte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 6 N, come va la coupé elettrica da 650 Cv: la prova in pista Articoli correlati Hyundai Ioniq 6 N Line 2026, la prova del restylingDal 2023 Hyundai Ioniq 6 è la proposta della casa coreana tra le berline elettriche pensate per viaggiare. Hyundai Ioniq 6 N Line, la prova de Il Fatto.it – Autonomia, ricarica e comfort – FOTO‹ › 1 / 5 hyundai ioniq 6 N Line ‹ › 2 / 5 hyundai ioniq 6hyundai ioniq 6 N Line ‹ › 3 / 5 hyundai ioniq 6 N Line ‹ › 4 / 5 hyundai ioniq 6 N Line ‹... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Hyundai Ioniq 6 N, L’A prima prova; Hyundai Ioniq 6 N: geniale… o una grande contraddizione?; Hyundai Ioniq 6 N, comfort da berlina e prestazioni da supercar. La nostra prova; Hyundai Ioniq 6 N, l’elettrica da drift con 650 Cv che regala sensazioni da vera sportiva. Come va. Hyundai, tutti i numeri che vincono. La rinnovata Ioniq 6 viene affiancata dalla sportivissimaIn matematica il sei è il primo numero perfetto, perché la somma dei suoi divisori propri è uguale al numero stesso. Evidentemente in Hyundai ci sarà più ... motori.ilmessaggero.it La Hyundai IONIQ 6 sembra uscita direttamente dal set di Blade Runner. L'unica differenza Harrison Ford non è incluso nel prezzo e non stiamo dando la caccia ai replicanti, ma solo a una colonnina di ricarica libera! #rattix #hyundaiioniq6 #autousate facebook La Hyundai IONIQ 3 debutterà alla Milano Design Week 2026 x.com