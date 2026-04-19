Terre rare | il governo candida il porto di Trieste a hub europeo

Da triesteprima.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato che il porto di Trieste sarà candidato a diventare un hub europeo per lo stoccaggio di terre rare. Queste materie prime sono utilizzate nella produzione di pannelli solari, batterie elettriche e impianti fotovoltaici, componenti fondamentali nel settore della tecnologia moderna. La candidatura mira a rafforzare la posizione strategica del porto nel mercato europeo delle materie prime. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

Il porto di Trieste verrà candidato a scalo dove realizzare un grande hub per lo stoccaggio di terre rare, le materie prime che concorrono alla produzione di pannelli solari, batterie elettriche, impianti fotovoltaici e molto altro nel panorama della tecnologia moderna. Ad affermarlo è stato il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Una raccolta di contenuti

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