Terre rare | il governo candida il porto di Trieste a hub europeo

Il governo ha annunciato che il porto di Trieste sarà candidato a diventare un hub europeo per lo stoccaggio di terre rare. Queste materie prime sono utilizzate nella produzione di pannelli solari, batterie elettriche e impianti fotovoltaici, componenti fondamentali nel settore della tecnologia moderna. La candidatura mira a rafforzare la posizione strategica del porto nel mercato europeo delle materie prime. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

Il porto di Trieste verrà candidato a scalo dove realizzare un grande hub per lo stoccaggio di terre rare, le materie prime che concorrono alla produzione di pannelli solari, batterie elettriche, impianti fotovoltaici e molto altro nel panorama della tecnologia moderna. Ad affermarlo è stato il.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Ipotesi hub terre rare, Consalvo: "Trieste sarebbe il porto perfetto""Ovviamente a noi questo progetto interessa e, rispetto a quanto letto, è evidente che perché arrivino materie prime, su navi pesanti, c'è bisogno di... Leggi anche: Terre rare, l’Italia in corsa per lo stoccaggio europeo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il primo deposito europeo di terre rare sarà realizzato nel Nord Est; Le terre rare per l’Ue stoccate nel Nord Est a Trieste o Marghera; La Cina invita la premier Meloni a nuovi accordi: sul tavolo investimenti in Italia, terre rare e la Russia; A seimila metri sotto il Pacifico, il Giappone cerca la sua indipendenza dalla Cina sulle terre rare. Terre rare: il governo candida il porto di Trieste a hub europeoL'annuncio nei giorni scorsi è stato dato dal ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso: Stiamo parlando di energia rara e preziosa, materie prime critiche fondamentali per la tecnologi ... triesteprima.it A seimila metri sotto il Pacifico, il Giappone cerca la sua indipendenza dalla Cina sulle terre rareTokyo sta riuscendo dove il resto del mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, ha fallito: ridurre la percentuale delle importazioni di elementi chimici cruciali da Pechino. C'entra un enorme giacimento ... wired.it Consalvo, Porto Trieste ha pescaggio e logistica per hub terre rare. Presidente Autorità, interessati al progetto del ministro Urso #ANSA x.com Consalvo, Porto Trieste ha pescaggio e logistica per hub terre rare Presidente Autorità, interessati al progetto del ministro Urso "Ovviamente a noi questo progetto interessa e, rispetto a quanto letto, è evidente che perché arrivino materie prime, su navi pesanti - facebook.com facebook