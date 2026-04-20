Huawei sfida i colossi | arriva il nuovo pieghevole a forma di foglio
Huawei ha lanciato in Cina il nuovo modello Pura X Max, un telefono pieghevole che si distingue per la forma a foglio. Il dispositivo introduce il concetto di wide Fold, una caratteristica che amplia le possibilità di utilizzo rispetto ai tradizionali smartphone pieghevoli. La presentazione ha attirato l’attenzione nel settore, con il produttore che si propone come alternativa ai principali marchi del mercato.
Huawei ha scosso il mercato della telefonia mobile presentando in Cina il nuovo Pura X Max, un dispositivo pieghevole che introduce il concetto di wide Fold. Il lancio, avvenuto contemporaneamente alla linea Pura 90, vede l’azienda cinese anticipare i movimenti strategici dei competitor Samsung e Apple nel segmento degli smartphone a libro con proporzioni inedite. L’evoluzione del design verso il formato foglio. La novità principale portata sul tavolo tecnologico riguarda la geometria stessa del dispositivo. A differenza dei modelli precedenti, come il Pura X che presentava una struttura più compatta simile a un Flip orientato orizzontalmente, il Pura X Max adotta un profilo decisamente più allungato quando viene aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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