Huawei Mate X7 | lo smartphone pieghevole da 2.099 euro

Questa mattina Huawei ha presentato ufficialmente in Italia il nuovo Mate X7, uno smartphone pieghevole che punta a conquistare il mercato premium. Il dispositivo si distingue per il design sottile ma resistente, con prestazioni elevate e un comparto fotografico di livello. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai 2.099 euro.

Mate X7, il nuovo pieghevole di HUAWEI. La nostra provaIl Mate X7 di HUAWEI è un pieghevole curato e raffinato, che mette al centro solidità, qualità costruttiva e un comparto fotografico da vero flagship. Il diplay è molto bello e con tante pontezialità ... tg24.sky.it

Huawei Mate X7 è un super pieghevole, ma è anche un super smartphone? | RecensioneLa nostra recensione di Huawei Mate X7: design sottilissimo, display spettacolare e fotocamere al top. Ma è il miglior smartphone? techprincess.it

