In alcune città italiane, come Milano e Roma, si sta diffondendo un nuovo modo di acquistare capi di alta moda, vendendoli al peso. Questa pratica sta modificando il tradizionale mercato del lusso, creando un’alternativa che attira clienti interessati a un’esperienza di acquisto diversa. Mentre i grandi marchi continuano a dominare il settore, alcuni negozi sperimentano questa formula innovativa, puntando su un’offerta più flessibile e accessibile.

Un nuovo paradigma nel mercato del lusso prende forma tra le strade di Milano e Roma, dove la vendita di capi d’alta moda al peso sta trasformando il concetto di acquisto secondario in un’esperienza culturale ricercata. Il tour Unsane Vintage Kilo, ideato da Maffei, ha inaugurato oggi le sue tappe presso il Moscova District Market milanese e nella zona della Rinascente-Tritone a Roma, proponendo tre giorni di esplorazione stilistica che mirano a nobilitare il settore dell’usato attraverso una selezione accurata. Il crollo dei colossi del lusso e la fuga verso il mercato secondario. Il economico globale mostra segnali di profonda trasformazione, con i giganti del settore che affrontano sfide senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lusso al peso: il nuovo trend che sfida i colossi della moda

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