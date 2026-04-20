A Hormuz, le navi di grandi compagnie ricevono comunicazioni regolari dagli uffici di armamento, ma nelle ultime ore si sono susseguite notizie contraddittorie riguardo alla partenza delle imbarcazioni. Dopo aver acceso i motori, alcune navi sono state fatte tornare indietro, lasciando gli equipaggi in attesa e con il silenzio che dura da diverse ore. La situazione rimane incerta e senza comunicazioni ufficiali chiare.

Comunicazioni contraddittorie e ore e ore di assordante silenzio. A Hormuz ci sono navi di grandi compagnie che ricevono regolari dispacci dagli uffici di armamento e ci sono tantissime altre navi, che potremmo definire abbandonate a se stesse, dove le uniche indicazioni sono quelle dei canali televisivi. E così a bordo si passano mattinate e interi pomeriggi ad ascoltare le voci dei telecronisti nella speranza che arrivi la notizia tanto attesa. Bisogna anche fare i conti con viveri scarsi e acqua razionata: i giorni passano e solo con prenotazioni e autorizzazioni delle autorità marittime iraniane si può calare un tender o accostare ad una banchina almeno per approvvigionare la cambusa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, motori accesi poi contrordine: non si parte. La vita ?congelata? degli equipaggi a bordo

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