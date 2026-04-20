Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran aumentano mentre lo Stretto di Hormuz rimane chiuso e i porti iraniani sono ancora sottoposti a blocco navale. L’Iran ha dichiarato che non ci saranno negoziati finché la situazione non cambierà, mantenendo la posizione di fermezza nei confronti delle iniziative statunitensi. La situazione rimane invariata, con la regione sotto stretta osservazione.

Mentre lo Stretto resta chiuso e gli Usa continuano il blocco navale dei porti iraniani, la tensione sale tra Washington e Teheran. Colloqui ad Islamabad sempre più in dubbio e rischio di ripresa delle ostilità Situazione sempre più tesa inIran. Da sabato, infatti loStretto di Hormuzè chiuso, con la minaccia dei Pasdaran di sparare contro ogni nave che cerchi di attraversarlo. Ma adesso sono in dubbio anche i negoziati tra Washington e Teheran, che dovrebbero riprendere oggi a Islamabad, in Pakistan. Il presidente degli Stati UnitiDonald Trump, parlando a Fox News, ha confermatola presenza del suo vice, JD Vance, insieme ai due fedeli negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hormuz, l’Iran tiene il punto: “Niente negoziato se resta blocco navale Usa”

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