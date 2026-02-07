Il Regno Unito ha annunciato che potrebbe sequestrare una petroliera legata alla flotta ombra russa. La notizia ha fatto salire la tensione tra i due paesi, mentre si teme che questa mossa possa portare a un nuovo scontro diretto con Mosca. La nave si trova attualmente in acque internazionali, ma Londra sembra deciso a intervenire. La situazione resta delicata e potrebbe peggiorare nelle prossime ore.

Il Regno Unito minaccia di sequestrare una petroliera della flotta ombra legata alla Russia, in una mossa di escalation che potrebbe portare all'apertura di un nuovo fronte contro Mosca, in un momento in cui le entrate petrolifere del Paese stanno crollando. Secondo The Guardian, fonti della difesa britannica hanno confermato che sono state individuate opzioni militari per catturare una nave canaglia nel corso di discussioni con gli alleati della Nato, sebbene sia trascorso un mese dal sequestro di una petroliera russa nell'Atlantico da parte degli Stati Uniti. Le tensioni A gennaio, secondo Lloyd's List Intelligence, 23 navi della flotta ombra che battevano bandiere false o fraudolente sono state avvistate nella Manica o nel Mar Baltico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Russia, Regno Unito minaccia di sequestrare petroliera della flotta ombra russa: si teme un'escalation

In un'azione senza precedenti, il Servizio di Sicurezza ucraino ha dichiarato di aver colpito una petroliera russa appartenente alla cosiddetta “flotta ombra” nelle acque neutrali del Mediterraneo.

In un'azione sorprendente, Kiev rivendica il successo di un attacco con droni contro una petroliera della misteriosa flotta ombra russa nel cuore del Mediterraneo.

Il collasso degli ecosistemi globali minaccia la sicurezza nazionale dei paesi; Riarmo nucleare USA-Russia: il brutto segnale del mancato rinnovo del New START; Trump: Abbiamo avviato la trattativa sulla Groenlandia - Trump sulla Groenlandia: Abbiamo avviato la trattativa: l'annuncio; Francia. Se l'intelligence sbaglia bersaglio, 'Russia sottovalutata, Cina sovradimensionata'.

Russia, Regno Unito minaccia di sequestrare petroliera della flotta ombra russa: si teme un'escalationIl Regno Unito minaccia di sequestrare una petroliera della flotta ombra legata alla Russia, in una mossa di escalation che potrebbe ... msn.com

Guerra spaziale, l'allarme di Regno Unito e Germania: «La Russia spia e interferisce con i nostri satelliti»La Germania e il Regno Unito hanno lanciato l'allarme sulla crescente minaccia rappresentata dai satelliti spaziali russi e cinesi che sono stati avvistati mentre spiavano i satelliti utilizzati dalle ... ilmessaggero.it

