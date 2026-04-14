Hormuz petroliera cinese rompe il blocco degli Usa | ecco come la Rich Starry è riuscita ad attraversare lo Stretto

Una petroliera cinese con bandiera del Malawi è riuscita a superare il blocco imposto dagli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. L’evento si è verificato nonostante le tensioni elevate nella zona e le restrizioni adottate dalle autorità statunitensi. La nave, chiamata Rich Starry, ha attraversato il tratto di mare senza essere fermata, segnando una scelta contro le restrizioni statunitensi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle dinamiche di controllo nel Golfo.

Alta tensione a Hormuz. Non regge il blocco imposto dagli Stati Uniti. La petroliera Rich Starry, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha completato l'attraversamento dello Stretto come risulta dai dati di tracciamento navale dai siti MarineTraffic e Vessel Finder. La minaccia di Trump sembra quindi caduta nel vuoto. Solo ieri scriveva su Truth: «Attenzione, se una qualsiasi di queste navi si avvicina al nostro blocco, verra immediatamente eliminata, usando lo stesso sistema di sterminio che usiamo contro i narcotrafficanti sulle imbarcazioni in mare. Rapido e brutale». Il divieto era scattato dalle 16 del 14 aprile, dopo il fallimento dei negoziati tra Usa e Iran.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Hormuz, petroliera cinese rompe il blocco degli Usa: ecco come la "Rich Starry" è riuscita ad attraversare lo Stretto Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto. Ecco come ci è riuscita Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto