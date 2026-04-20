Hormuz chiuso prezzo del petrolio in crescita Iran pronto a riprendere la guerra – La diretta

Nel 52esimo giorno del conflitto nel Golfo, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz. L’Iran ha dichiarato di essere pronto a riaccendere le ostilità, affermando che non proseguirà i negoziati di pace a Islamabad finché gli Stati Uniti non elimineranno le restrizioni sullo Stretto. La situazione resta tesa, con le parti coinvolte che mantengono posizioni ferme.

Nel 52esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che non intende continuare i negoziati di pace a Islamabad se gli Usa non rimuovono il blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani lo scenario più probabile oggi è la ripresa della guerra. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto dice che Donald Trump è stato ingeneroso con l’Italia. E secondo il politologo Ian Bremmer il presidente Usa deve dichiarare vittoria e abbandonare una guerra rovinosa per lui e per l’America. Trump ora è in «un vicolo cieco», dove l’unica cosa che può fare è «scegliere il danno minore». Ovvero: «Dichiarare vittoria e chiuderla qui», anche se questo significa, nei fatti, ritrovarsi con un Iran più baldanzoso, incattivito e che controlla lo stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online

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