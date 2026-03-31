Guerra in Iran petroliera colpita e prezzo del petrolio schizza | Trump pronto a chiudere senza Hormuz raid e missili nella notte
Una petroliera è stata colpita vicino a Dubai, causando un aumento immediato del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti si sono intensificate, con il governo statunitense che ha annunciato la possibilità di bloccare lo Stretto di Hormuz e ha condotto raid e lanci di missili durante la notte. La situazione resta molto volatile e difficile da prevedere.
La guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase ancora più instabile e imprevedibile. Nelle ultime ore il conflitto ha colpito direttamente le rotte energetiche globali, con una petroliera attaccata a Dubai e il rischio concreto di una crisi ambientale. Sul piano militare si moltiplicano gli attacchi incrociati: esplosioni in Iran, missili su Israele, Hezbollah attivo su più fronti. Sul piano politico, emergono divisioni e strategie divergenti: Donald Trump valuta una chiusura rapida del conflitto anche senza riaprire lo stretto di Hormuz, mentre i Paesi del Golfo spingono per proseguire la guerra. Nel frattempo, Israele rivendica progressi militari e l’Iran appare sempre più sotto pressione interna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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