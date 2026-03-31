Guerra in Iran petroliera colpita e prezzo del petrolio schizza | Trump pronto a chiudere senza Hormuz raid e missili nella notte

Una petroliera è stata colpita vicino a Dubai, causando un aumento immediato del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti si sono intensificate, con il governo statunitense che ha annunciato la possibilità di bloccare lo Stretto di Hormuz e ha condotto raid e lanci di missili durante la notte. La situazione resta molto volatile e difficile da prevedere.