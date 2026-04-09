Durante una trasmissione in diretta, un ufficiale ha dichiarato che le forze armate statunitensi continueranno a operare nel Golfo, mantenendo la presenza intorno all'Iran fino alla piena attuazione di un accordo negoziato tra i due Paesi. La presenza comprende navi, aerei, personale militare e munizioni, mentre si segnalano tensioni crescenti nella regione, con l'Iran che ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz.

Le forze armate statunitensi resteranno "dentro e intorno all'Iran" fino alla piena applicazione del "vero accordo" negoziato dai due Paesi, "includendo navi, aerei, personale militare e ulteriori munizioni". Lo ha scritto il residente degli Stati Uniti Donald Trump sulla piattaforma sociale Truth. Sui negoziati Usa-Iran grava ancora la minaccia di Teheran: "Colpiremo Israele per i raid sul Libano". E resta il nodo dello Stretto di Hormuz: i pasdaran hanno annunciato una nuova chiusura. Di seguito le principali notizie della giornata: Trump e la ripresa delle ostilità - Donald Trump ha definito il rispetto dell'intesa per un cessate il fuoco di due settimane "altamente probabile", ma ha avvertito che, in caso contrario, le ostilità riprenderebbero con un'intensità "più grande, migliore e più forte di quanto si sia mai visto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel Golfo, la diretta: "Stretto di Hormuz chiuso", l'Iran scherza col fuoco

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Aereo cisterna Usa si schianta in Iraq: «Non è fuoco nemico». Teheran: «Daremo fuoco al petrolio del Golfo». Parla Mojtaba Khamanei: «Hormuz resta chiuso» – La direttaNel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso.

Temi più discussi: Il crollo della produzione di petrolio nel golfo Persico - Marie de Vergès; Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?; Nel golfo Persico ci sono sempre più equipaggi bloccati a bordo delle navi, e non è solo colpa della guerra; La strategia dei Paesi del Golfo per aggirare lo Stretto di Hormuz.

Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?Il cessate il fuoco permetterà di nuovo alle navi di attraversarlo, ma rispetto alla situazione pre-guerra sarà l'Iran a decidere i termini, almeno per ora ... ilpost.it

Stretto di Hormuz, perché la riapertura non cancellerà per magia i danni di oltre un mese di guerraIl cessate il fuoco dovrebbe sbloccare il passaggio nello snodo strategico dopo settimane di stallo, ma per tornare alla normalità ci sarà comunque da aspettare ... wired.it

Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso, costringendo le petroliere a cambiare rotta. Questa decisione è una conseguenza dei raid israeliani in Libano contro Hezbollah, che hanno compromesso la tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran. Teheran afferma infat - facebook.com facebook

Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare liberamente navigabile x.com