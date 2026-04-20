Homage to Puccini | L’Evento al Quirinale

Si è tenuto al Quirinale il concerto intitolato “Homage to Puccini”, il primo evento del nuovo format Opera Concert, parte del Capriccio Italiano Festival 2026. La serata ha visto interpreti e orchestre esibirsi in un programma dedicato al compositore toscano, con musiche e arie tratte dalle sue opere più celebri. L’evento ha inaugurato ufficialmente il festival, che continuerà con altre iniziative nel corso dei prossimi mesi.

Cosa: “Homage to Puccini”, il primo concerto inaugurale del format Opera Concert per il Capriccio Italiano Festival 2026. Dove e Quando: Chiesa di S. Silvestro al Quirinale e Terrazza di Michelangelo, mercoledì 22 aprile alle ore 20:00. Perché: Un’occasione irripetibile per esplorare il repertorio vocale da camera, il lato più intimo e meno celebre di Giacomo Puccini, arricchita da un esclusivo aperitivo panoramico. Roma si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di rara bellezza e profonda suggestione, concepito per un pubblico alla ricerca di proposte culturali immersive e di altissimo profilo. Mercoledì 22 aprile, la prestigiosa rassegna del Capriccio Italiano Festival 2026 inaugura il suo nuovo ciclo di eventi al Quirinale con il primo appuntamento del format Opera Concert.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Homage to Puccini: L’Evento al Quirinale Notizie correlate Capriccio Italiano Festival 2026 “Homage to Puccini”Il Capriccio Italiano Festival inaugura il suo ciclo di appuntamenti al Quirinale con “Homage to Puccini”, primo concerto del format OPERA CONCERT,... Leggi anche: Due giornate dedicate a Puccini: al teatro Donizetti il convegno internazionale ‘Puccini visionario, tra musica e immagine’ Contenuti di approfondimento Si parla di: Stuttgart Philharmonic Orchestra Concerto con Foron e Stephenson. Capriccio Italiano Festival 2026 Homage to PucciniIl Capriccio Italiano Festival inaugura il suo ciclo di appuntamenti al Quirinale con Homage to Puccini, primo concerto del format OPERA CONCERT, in programma il 22 aprile presso la Chiesa di San Si ... romatoday.it Homage to Giacomo Puccini at the Italian Embassy in MadridOne of the leading events organised by the Italian diplomatic-consular network in Spain as part of the 24th Week of the Italian Language in the World (Slim) was held at the residence of the Italian ... ansa.it