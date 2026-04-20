Capriccio Italiano Festival 2026 Homage to Puccini
Il Capriccio Italiano Festival 2026 apre il suo ciclo di eventi al Quirinale con un concerto dedicato a Puccini. L’appuntamento, inserito nel format OPERA CONCERT, si terrà il 22 aprile nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale. La serata sarà un omaggio al compositore, con esecuzioni di brani selezionati e interpretazioni dal vivo. L’evento rappresenta il primo di una serie di appuntamenti programmati nel festival.
Il Capriccio Italiano Festival inaugura il suo ciclo di appuntamenti al Quirinale con “Homage to Puccini”, primo concerto del format OPERA CONCERT, in programma il 22 aprile presso la Chiesa di San Silvestro al Quirinale.Più che un semplice concerto, l’appuntamento si configura come un’esperienza.🔗 Leggi su Romatoday.it
HOMAGE TO PUCCINI - Capriccio Italiano Festival 2026
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