Conceicao tranquillizza i tifosi dopo l’ultimissimo infortunio | questo il suo messaggio – FOTO
Conceicao tranquillizza i tifosi dopo l’ultimissimo infortunio: questo il suo messaggio dopo il forfait obbligato contro la Lazio. Dopo il forfait forzato nel match contro la Lazio (nonostante fosse inizialmente a disposizione), Francisco Conceição ha scelto i social network per spegnere sul nascere ogni allarme riguardante le sue condizioni fisiche. L’esterno portoghese, che avrebbe dovuto rappresentare l’arma tattica di Luciano Spalletti nella ripresa dello Stadium, è rimasto invece in panchina a causa di un improvviso fastidio al ginocchio avvertito durante il riscaldamento. Nonostante la preoccupazione iniziale dell’ambiente bianconero, memore dei precedenti stop stagionali del classe 2002, il giocatore ha voluto rassicurare personalmente i tifosi con un breve ma significativo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: «C i vediamo alla prossima, fino alla fine sempre ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
