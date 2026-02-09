Dopo l’infortunio che ha costretto Conceicao a saltare la partita contro la Lazio, l’allenatore della Lazio ha voluto rassicurare i tifosi. In un messaggio pubblico, ha spiegato che l’infortunio non è grave e che presto tornerà in campo. I supporter della Lazio ora sperano in un rapido recupero, mentre il tecnico si impegna a tenere alta la concentrazione in vista delle prossime gare.

Conceicao tranquillizza i tifosi dopo l’ultimissimo infortunio: questo il suo messaggio dopo il forfait obbligato contro la Lazio. Dopo il forfait forzato nel match contro la Lazio (nonostante fosse inizialmente a disposizione), Francisco Conceição ha scelto i social network per spegnere sul nascere ogni allarme riguardante le sue condizioni fisiche. L’esterno portoghese, che avrebbe dovuto rappresentare l’arma tattica di Luciano Spalletti nella ripresa dello Stadium, è rimasto invece in panchina a causa di un improvviso fastidio al ginocchio avvertito durante il riscaldamento. Nonostante la preoccupazione iniziale dell’ambiente bianconero, memore dei precedenti stop stagionali del classe 2002, il giocatore ha voluto rassicurare personalmente i tifosi con un breve ma significativo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram: «C i vediamo alla prossima, fino alla fine sempre ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao tranquillizza i tifosi dopo l’ultimissimo infortunio: questo il suo messaggio – FOTO

Approfondimenti su Conceicao Tranquillizza

Conceicao, dopo la vittoria contro il Napoli, ha condiviso sui social un messaggio di soddisfazione per il risultato e ha ringraziato i tifosi della Juventus per il sostegno costante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Conceicao Tranquillizza

Argomenti discussi: Per Francisco Conceiçao è già Inter-Juventus: messaggio social ai tifosi bianconeri.

Conceicao tranquillizza i tifosi dopo aver saltato Juve-Lazio: Ci vediamo alla prossimaFrancisco Conceicao tranquillizza tutti. Dopo aver saltato la partita di ieri contro la Lazio per un piccolo dolore al ginocchio, l'esterno portoghese ha messo nel mirino la gara di sabato contro l'In ... msn.com

Conceicao tranquillizza i tifosi: Ci vediamo alla prossima. Sempre fino alla fineFrancisco Conceicao, nell'intervallo della sfida contro la Lazio, ha sentito un piccolo dolore al ginocchio e Luciano Spalletti ha preferito non rischiarlo. Ma il portoghese ha già ... tuttojuve.com