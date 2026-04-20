Ho detto a Malagò di fare questo ADL non ha dubbi | poi l’annuncio su Conte

Oggi alle 14 si svolge a Milano un incontro tra le venti società di Serie A e il presidente del Comitato Olimpico Nazionale, candidato scelto da loro alle prossime elezioni federali del 22 giugno. L’assemblea si concentra sulla discussione di questioni relative alla gestione del calcio italiano e alle modalità di candidatura del rappresentante delle società. L’appuntamento si tiene nel contesto delle consultazioni che precedono il voto ufficiale.

Nella giornata di oggi, alle ore 14, si terrà a Milano l’incontro tra le venti società di Serie A e Giovanni Malagò, candidato da loro scelto per le elezioni FIGC del 22 giugno. Prima è inoltre in programma un’Assemblea di Lega per definire i punti cardine che la Serie A vorrà portare avanti insieme a lui. Aurelio De Laurentiis ha parlato prima dell’inizio dell’assemblea. “Ho chiamato Giovanni Malagò e gli ho detto che doveva prendere in mano la situazione del calcio italiano. Gli ho detto ‘Sei un imprenditore, sei stato al Coni, hai cercato il circolo più importante d’Europa, nessuno meglio te che sei anche un grande sportivo. Unico difetto è che sei innamorato della Roma, sopporteremo anche questo’.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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