Sal Da Vinci ha raccontato di aver vissuto momenti difficili legati alla malattia del suo bambino, che a un anno e mezzo ha contratto la meningite. Ha riferito di aver chiesto una grazia alla Madonna, promettendo di smettere di cantare se il figlio si fosse salvato, ma è stato interrotto dalla dottoressa durante questa testimonianza. Recentemente, ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per Sempre Sì” e rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Sal Da Vinci, dopo aver vinto al Festival di Sanremo 2026 con “Per Sempre Sì”, rappresenterà l’Italia a Eurovision Son Contest 2026 in un “circo di emozioni che mi vedrà protagonista insieme ad altri cantanti. È un mondo fascinoso, nuovo, non voglio che mi raccontino niente. Io amo le sorprese. Sarà un onore rappresentare l’Italia”, per poi volare oltreoceano con un tour che toccherà Stati Uniti e Canada. “Dovrò preparare 3 o 4 show diversi tra loro, quello americano, quello estivo e quello teatrale” e il culmine sarà il 25 e 26 luglio all’Arena Flegrea di Napoli, per festeggiare il suo cinquantesimo anniversario di carriera. Il cantante si è raccontato nel nuovo appuntamento di “Stories” di Sky TG24: “Per sempre sì è arrivata ovunque, è stata cantata dai bambini, negli stadi, in contesti completamente diversi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sal Da Vinci: “Ero disperato. Mio figlio ha avuto la meningite a un anno mezzo. Avevo chiesto una grazia alla Madonna: se si fosse salvato non avrei più cantato. Sono stato interrotto dalla dottoressa”

Sal Da Vinci, il figlio Francesco: «Della mia malattia ho saputo dopo. Papà è stato un pilastro»

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