Un rapporto delle forze di intelligence descrive dettagliatamente il sistema finanziario di Hezbollah, evidenziando il ruolo dei fondi provenienti dall’Iran, l’utilizzo di società di comodo e l’impiego di circuiti informali come l’hawala. Dalle indagini emerge come queste reti contribuiscano a sostenere le attività dell’organizzazione. Il dossier fornisce informazioni sulle modalità di trasferimento di denaro e sulle strutture coinvolte in questo network internazionale.

Secondo un dossier dell’intelligence occidentale consultato da Euractiv, il vero punto di forza dell’organizzazione sostenuta da Teheran non risiede soltanto nell’arsenale, ma nella capacità di alimentare un flusso costante di risorse economiche su scala globale. L’Unione europea classifica il braccio armato di Hezbollah come organizzazione terroristica, mentre diversi Paesi membri hanno esteso il bando all’intera struttura. Tuttavia, le misure restrittive non hanno impedito al gruppo di mantenere una rete finanziaria capillare, che si estende dal Medio Oriente all’Europa occidentale, fino ad arrivare alla Cina e all’Africa. Uno degli aspetti centrali riguarda il fabbisogno economico della milizia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Hezbollah, la rete globale che finanza la guerra

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