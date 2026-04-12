Quelli che tifano ayatollah | bandiere Hezbollah in piazza e la rete filo Iran tra Roma e Milano

Durante il corteo No Kings svoltosi a Roma il 28 marzo, si sono viste numerose bandiere di Hezbollah, tra cui una gialla con il simbolo del kalashnikov in verde, che emerge tra le altre bandiere. La presenza di simboli e manifestazioni di sostegno a gruppi legati all’Iran è stata evidente anche sui social network, con contenuti che mostrano collegamenti tra Roma, Milano e il mondo digitale filo-iraniano.

La bandiera gialla di Hezbollah con il kalashnikov in verde, che spunta dalla prima lettera di Allah, sventola non in Libano ma nella piazza del corteo No Kings a Roma del 28 marzo. Il vessillo dei giannizzeri sciiti degli ayatollah è attaccato alla bandiera della Repubblica islamica d’Iran, verde, bianca e rossa con il tulipano simbolo del martirio, nel mezzo. Nel corteo che srotola un grande striscione con scritto “Trump boia” le bandiere iraniane si mescolano a quelle palestinesi, alle rosse dei gruppi di estrema sinistra, della Cgil e ovviamente ai colori arcobaleno della pace. Gli alfieri con le bandiere iraniane sembrano concentrati dietro allo striscione “Coordinamento nazionale No Nato”.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quelli che tifano ayatollah: bandiere Hezbollah in piazza e la rete filo Iran tra Roma e Milano Leggi anche: Era Roma, sembrava Teheran. Che vergogna: la sinistra ha sfilato portando in trionfo Ayatollah ed Hezbollah (video) Dieci arresti a Tel Aviv: migliaia in piazza Habima contro la guerra a Iran e HezbollahTel Aviv si accende oggi con una massiccia manifestazione contro la guerra a Iran e Hezbollah.