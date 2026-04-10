Da decenni, il Libano è teatro di scontri tra Hezbollah e Israele, una serie di conflitti che si sono ripetuti nel tempo. L’attuale escalation rappresenta l’ultimo episodio di una lunga storia di tensioni e combattimenti tra le due parti. Le operazioni militari e gli scontri armati hanno coinvolto diverse aree del territorio, influenzando la stabilità della regione e provocando conseguenze umanitarie. La situazione resta complessa e monitorata da vicino a livello internazionale.

La guerra in corso tra Israele e Hezbollah è solo l’ultima di una serie di conflitti fra le due parti. Episodi di combattimenti o vere e proprie guerre intervallati da periodi di calma tesa durano da oltre 40 anni. Di seguito una cronologia di alcuni degli eventi più significativi delle ostilità tra lo Stato ebraico e l’organizzazione sciita libanese. Un sostenitore di Hezbollah sventola una bandiera con il ritratto del defunto leader dell’organizzazione Sayyed Hassan Nasrallah durante una manifestazione di protesta contro il primo ministro libanese Nawaf Salam, davanti al palazzo del governo a Beirut, in Libano, venerdì 10 aprile 2026. (AP PhotoHussein Malla) 1982 – Israele invade il Libano con un’offensiva contro l’Organizzazione per la liberazione della Palestina e i gruppi suoi alleati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, la guerra fra Hezbollah e Israele: un conflitto che dura da decenni

Libano, il conflitto fra Hezbollah e Israele: una guerra che dura da decenniLa guerra in corso tra Israele e Hezbollah è solo l’ultima di una serie di conflitti fra le due parti.

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Tregua tra USA ed Iran: chi ne esce vincitore Chi sconfitto Quanto durerà

Temi più discussi: Libano, Beirut travolta dai raid israeliani: centinaia tra morti e feriti; Il popolo israeliano è stanco della guerra in Libano. L'Idf rivede l'obiettivo: Non serve disarmare Hezbollah (di N. Boffa); Raid di Israele in Libano, sabato colloqui tra Usa e Iran in Pakistan; Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua).

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I bombardamenti di Israele sul Libano, soprattutto su Beirut, sono i più violenti dall’inizio della guerra: 254 morti e oltre 1000 feriti in poche ore. Colpite aree densamente popolate senza preavviso, ospedali al collasso. Sfollati oltre 1,2 milioni. #PresaDiretta x.com

Tra tregua e guerra: il Libano come faglia decisiva nello scontro tra Iran, Israele e Stati Uniti - facebook.com facebook