Scorsese torna al crimine | nuova esplorazione della mafia italo-americana con Quei bravi ragazzi

Martin Scorsese torna a immergersi nel mondo della mafia italo-americana con il suo nuovo film, “Quei bravi ragazzi”. Il regista, famoso per aver raccontato storie di criminalità e personaggi complessi, sceglie questa volta di rivisitare le atmosfere dure e reali di un mondo che conosce bene. La pellicola promette di portare sul grande schermo una narrazione cruda e autentica, come solo lui sa fare.

Martin Scorsese, il regista che ha scolpito nel cinema ritratti indimenticabili della criminalità e della complessità umana, è tornato a esplorare le viscere del mondo malavitoso con “Quei bravi ragazzi”, un film che segna un ritorno alle tematiche che hanno definito la sua carriera. L’annuncio arriva da un’intervista esclusiva rilasciata al magazine Rolling Stone, dove il maestro newyorkese, nel febbraio del 2026, si apre a una riflessione a 360 gradi sul suo lavoro, sulle sue ossessioni e sulle sfide del raccontare storie che affondano le radici nella realtà più cruda. L’intervista, condotta da Anthony DeCurtis, si svolge nell’appartamento di Scorsese, un rifugio ultramoderno al 75esimo piano di un grattacielo di Manhattan, un luogo che offre una vista panoramica sulla città che da sempre lo ispira e lo tormenta.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Quei bravi ragazzi Quei bravi ragazzi, dal pubblico in fuga al "Copa Shot": 5 curiosità sul film di Scorsese, tornato in sala Martin Scorsese compie 83 anni e per omaggiarlo ‘Quei Bravi Ragazzi’ ritorna nei cinema La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Quei bravi ragazzi Argomenti discussi: Goodfellas (Quei bravi ragazzi), il gangster movie che ha cambiato per sempre il cinema crime: dove vederlo in streaming e home video; Cape Fear torna come non l’avete mai visto: la serie Apple TV+ che trasforma il true crime in incubo moderno. Quei Bravi Ragazzi, il cult di Scorsese torna al cinema in occasione del 35° anniversarioIl cult di Martin Scorsese torna al cinema per un evento unico. Quei Bravi ragazzi, il capolavoro che ha ridefinito per sempre il genere gangster, arriverà sul grande schermo in occasione del suo 35° ... deejay.it Quei Bravi Ragazzi, il film di Martin Scorsese torna al cinema per il 35esimo anniversarioIl cult di Martin Scorsese torna al cinema per un evento unico. Quei bravi ragazzi, il capolavor0 ritornerà sul grande schermo in occasione del suo 35° anniversario solo il 17, 18 e 19 novembre come ... ilmattino.it Cape Fear arriva su Apple TV: Spielberg e Scorsese tornano al thriller x.com Il capolavoro di Martin Scorsese che ha riscritto il gangster movie. Appuntamento con “Quei bravi ragazzi”, oggi alle 11.15 su #Iris facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.