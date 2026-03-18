Frode globale la nuova industria invisibile del crimine

Un nuovo rapporto Interpol descrive come le frodi digitali siano diventate un’industria globale organizzata, con reti criminali che operano su scala mondiale. La frode finanziaria si avvale di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e si inserisce in un mercato illegale che coinvolge molteplici attori e pratiche. Le truffe online e le reti criminali sono ormai elementi consolidati di questa industria invisibile.

C’è un crimine che cresce senza fare rumore, che non lascia macerie visibili ma produce danni enormi, e che oggi è diventato uno dei pilastri dell’economia illegale globale. È la frode finanziaria, e il nuovo rapporto pubblicato da INTERPOL nel 2026 racconta con chiarezza come questo fenomeno sia ormai uscito dai confini del raggiro tradizionale per trasformarsi in una vera industria. I numeri aiutano a capire la dimensione: oltre 442 miliardi di dollari sottratti in un solo anno, un aumento delle segnalazioni del 54% e più di 1.500 casi internazionali gestiti dalle autorità. Ma la portata reale è ancora più ampia, perché una parte consistente delle frodi non viene nemmeno denunciata. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Mafia al Nord: 400 studenti scoprono il crimine invisibileL’iniziativa educativa conclusa sabato 7 marzo ha coinvolto quattrocento studenti dell’Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone. Crime 101 – La strada del crimine, la recensione: i confini del crimineL’apertura di Crime 101, nuovo film di Bart Layton, ci racconta tutto: la 101 Freeway, la strada che collega tutta Los Angeles da nord a sud, fatta... ENG SUB |FULLThe King's Avatar S1-S3 | Yuewen Animation Aggiornamenti e notizie su Frode globale Discussioni sull' argomento Il nuovo imperativo aziendale: governare il rischio di frode nell’era dell’Intelligenza Artificiale; In che modo gli strumenti anti-truffa migliorati di Meta proteggeranno gli utenti di Fb, WhatsApp e Messenger; Meta lancia strumenti di intelligenza artificiale per combattere i truffatori e proteggere gli utenti. Carte rubate senza toccarle, la nuova frode dei wallet digitaliIl settore bancario britannico sta affrontando un'ondata crescente di truffe digitali particolarmente sofisticate che sfruttano le vulnerabilità dei portafogli elettronici come Apple Pay e Google Pay. tomshw.it Rapporti mensili sui sospetti di frode agroalimentare dell'UE Continua a leggere: https://food.ec.europa.eu/food-safety/acn/ffn-monthly_en#reports-2026 - facebook.com facebook