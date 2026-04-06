Helena Prestes e Javier Martinez, noti ex concorrenti del Grande fratello, sono attualmente separati. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno affrontando un momento con molti impegni e cambiamenti nella loro vita. La notizia della separazione è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi. Entrambi sono apparsi sui social negli ultimi tempi in modo distinto.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite uscite dal Grande fratello. La modella brasiliana e il pallavolista argentino stanno vivendo un periodo importante, fatto di molti impegni. La coppia è tornata a far parlare di sé nelle scorse ore quando hanno deciso di festeggiare Pasquetta distanti. In particolare, lo schiacciatore della Terni volley academy ha trascorso la festività insieme ad un amico come rivelato da alcune storie pubblicate su Instagram. Helena Prestes, invece, è volata a Monte Carlo per prendere parte ad un evento di un brand di abbigliamento che sponsorizza da alcuni mesi. Proprio la cittadina monegasca è al centro dell'attenzione per il torneo di tennis che vede tra gli assoluti protagonisti Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez, Pasquetta separati: svelato il motivo

Helena Prestes e Javier Martinez: tornano in TV, ecco doveC’è una strana leggenda che aleggia attorno ai concorrenti del Grande Fratello: finito il reality, finisce anche la magia.

Helena Prestes imbarazza Javier Martinez: dichiarazione hot in direttaHelena Prestes e Javier Martinez sono stati tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 2024.

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«Mi sento veramente protetta da lui, è come se stessi curando la bambina che è in me» - Helena Prestes su Javier Martinez facebook