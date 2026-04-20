Hedy Lamarr | una donna tra genio e bellezza al Teatro Nuovo

Al Teatro Nuovo di Pisa va in scena uno spettacolo dedicato a Hedy Lamarr, figura nota per la sua bellezza e il suo contributo nel campo della tecnologia. La rappresentazione ripercorre la vita dell’attrice e inventrice, mettendo in evidenza aspetti sia pubblici che privati. L’evento invita il pubblico a conoscere un lato meno noto di una donna che ha lasciato un segno nel cinema e nella scienza.

Al Teatro Nuovo di Pisa arriva uno spettacolo intenso e affascinante dedicato a una delle figure più sorprendenti del Novecento: “Hedy Lamarr, una donna tra genio e bellezza”.L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 21:00, all’interno della stagione di teatro contemporaneo.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Salerno, al Teatro delle Arti in scena Hedy Lamarr: la “diva scienziata” tra cinema e innovazioneUn viaggio tra cinema, scienza e innovazione: il Teatro delle Arti di Salerno ospita venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21 lo spettacolo “La donna più... Al Teatro delle Spiagge lo spettacolo "Hedy Lamarr"Lo spettacolo in scena al Teatro delle Spiagge di Firenze celebra la vita di Hedy Lamarr, icona di Hollywood e inventrice del sistema di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: HEDY LAMARR. Una donna tra genio e bellezza; La diva geniale, la storia di Hedy Lamarr a teatro; Il mito di Hedy Lamarr rivive a Salerno: al Teatro delle Arti va in scena la diva scienziata per il penultimo appuntamento della rassegna d’avanguardia Fo Teatro; Al Teatro Vittoria Colonna in scena Domani è sempre domenica. Il mito di Hedy Lamarr rivive a SalernoVenerdì 10 aprile 2026, alle ore ventuno, il Teatro delle Arti di Salerno apre le sue porte a un racconto sospeso tra il fascino dorato di Hollywood e le ... napolivillage.com Salerno, al Teatro delle Arti in scena Hedy Lamarr: la diva scienziata tra cinema e innovazioneUn viaggio tra cinema, scienza e innovazione: il Teatro delle Arti di Salerno ospita venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21 lo spettacolo La donna più bella ... zon.it Questo #WEEKEND arriva uno spettacolo #IMPERDIBILE!! SABATO 11 aprile ore 19 DOMENICA 12 aprile ore 19 HEDY LAMARR di Barbara Alesse REGIA Filippo d'Alessio con Maddalena Emanuela Rizzi Hedy Lamarr attraversa il Novecento - facebook.com facebook