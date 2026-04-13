Al Teatro delle Spiagge lo spettacolo Hedy Lamarr

Al Teatro delle Spiagge di Firenze è in scena lo spettacolo dedicato a Hedy Lamarr, attrice famosa di Hollywood e inventrice. La rappresentazione ripercorre la sua vita e le sue innovazioni tecnologiche. Lamarr è conosciuta anche per aver sviluppato il sistema di comunicazione a salto di frequenza, utilizzato oggi in Wi-Fi e Bluetooth. Lo spettacolo si concentra su aspetti sia artistici che scientifici della sua figura.

Lo spettacolo in scena al Teatro delle Spiagge di Firenze celebra la vita di Hedy Lamarr, icona di Hollywood e inventrice del sistema di comunicazione a salto di frequenza oggi alla base di Wi-Fi e Bluetooth. La pièce - scritta da Barbara Alesse, diretta da Filippo d'Alessio e interpretata da.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Salerno, al Teatro delle Arti in scena Hedy Lamarr: la “diva scienziata” tra cinema e innovazioneUn viaggio tra cinema, scienza e innovazione: il Teatro delle Arti di Salerno ospita venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21 lo spettacolo “La donna più... Il mito di Hedy Lamarr rivive a Salerno: al Teatro delle Arti va in scena “La diva scienziata”Venerdì 10 aprile 2026, alle ore ventuno, il Teatro delle Arti di Salerno apre le sue porte a un racconto sospeso tra il fascino dorato di Hollywood...