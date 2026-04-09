Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21, il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà lo spettacolo intitolato “La donna più bella del mondo”, dedicato a Hedy Lamarr. La rappresentazione mette in scena la vita dell'attrice e scienziata, evidenziando il suo ruolo nel cinema e nel campo dell'innovazione tecnologica. L'evento si svolge in un contesto teatrale che unisce arte e scienza, senza coinvolgere nomi o figure specifiche.

Un viaggio tra cinema, scienza e innovazione: il Teatro delle Arti di Salerno ospita venerdì 10 aprile 2026 alle ore 21 lo spettacolo “ La donna più bella del mondo ”, dedicato alla figura straordinaria di Hedy Lamarr. L’evento rappresenta il penultimo appuntamento della rassegna d’avanguardia Fo Teatro, che anche quest’anno ha proposto un percorso artistico originale e innovativo nel panorama culturale cittadino. La storia di una diva e di una scienziata. Al centro della scena, la vita affascinante e complessa di Hedy Lamarr, icona del cinema del Novecento ma anche mente visionaria e inventrice autodidatta. La sua intuizione sul sistema di comunicazione a salto di frequenza ha contribuito a gettare le basi per tecnologie oggi fondamentali come Wi-Fi e Bluetooth. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, al Teatro delle Arti in scena Hedy Lamarr: la “diva scienziata” tra cinema e innovazione

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