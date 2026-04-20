Dopo l'incredibile successo della prima stagione, si sta delineando il piano per i nuovi episodi che inevitabilmente finiranno per modificare alcuni elementi della saga letteraria Il creatore di Heated Rivalry, Jacob Tierney, è immerso nella fase di pre-produzione della seconda stagione della serie HBO Max, e ha recentemente suggerito la direzione che prenderà la storia di Shane e Ilya, passati dall'essere rivali ad amanti. Fortunatamente, può contare sul romanzo di Rachel Reid, The Long Game, come modello. I protagonisti Connor Storrie e Hudson Williams, che interpretano rispettivamente Ilya Rozanov e Shane Hollander, hanno vissuto un'ascesa fulminea sin dalla prima puntata della serie e la seconda stagione è destinata ad approfondire notevolmente i loro personaggi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heated Rivalry, la seconda stagione cambierà un personaggio chiave della storia

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