Heated Rivalry la seconda stagione si concentrerà su altri personaggi dei romanzi?

La seconda stagione di Heated Rivalry potrebbe portare avanti la storia con nuovi personaggi. La serie canadese, arrivata anche in Italia su HBO Max, ha riscosso grande successo e i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa succederà. Il creatore Jacob Tierney ha già annunciato che la trama potrebbe seguire nuove strade, magari concentrandosi su altri protagonisti dei romanzi della saga Game Changers.

