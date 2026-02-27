Iria Incontra 2026 | Veneziani Bolloli e Cavallaro a Voghera per la chiusura della terza edizione

A Voghera si sono svolti gli ultimi appuntamenti della terza edizione di Iria Incontra 2026, con la partecipazione di Veneziani, Bolloli e Cavallaro. La rassegna culturale ha visto protagonisti questi tre ospiti durante gli eventi di marzo, che hanno chiuso il ciclo di incontri. La manifestazione si è conclusa con la presenza di pubblico e relatori, segnando la fine della serie di appuntamenti.

La rassegna Iria Incontra prosegue nel mese di marzo con due appuntamenti che segnano la conclusione della terza edizione del ciclo culturale. Il 4 marzo sarà ospite a Voghera lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani, che presenterà il suo ultimo libro Nietzsche e Marx si davano la mano, dialogando con il professor Claudio Siniscalchi. Il 18 marzo, invece, le giornaliste Brunella Bolloli e Rita Cavallaro, intervistate da Emanuele Bottiroli, approfondiranno i temi al centro del volume Il "Verminaio". L'inchiesta sui dossier dell'Antimafia, offrendo uno spunto di riflessione su una vicenda che ha avuto rilevanti ricadute nel dibattito pubblico nazionale.