Sesto San Giovanni (Milano), 3 Marzo 2026 - La Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato per il terzetto accusato dell'omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, l'uomo di origine turche ucciso con trenta coltellate all'alba del 23 luglio scorso e poi bruciato in un monolocale al piano terra in via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni. Hayati Aroyo, 62 anni, è stato ucciso con 30 coltellate e bruciato il 23 luglio 2025 Dettagli dell'accusa Il provvedimento è stato firmato dal pm Giovanni Marco Santini per i coniugi Emanuele Paganini e Valentina Peroni, 38 e 36 anni, con precedenti per truffa e per l'amico albanese Elvis Simoni, 33 anni, pregiudicato per droga, che viveva con loro a Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hayati Aroyo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: la Procura chiede il giudizio immediato per i tre sospettati

