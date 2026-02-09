Hashish nascosto tra auto e casa sigilli a 2 panetti Arrestato 19enne

I Carabinieri di Santa Maria a Vico hanno arrestato un 19enne di Cervino con l’accusa di detenzione di droga. Durante un controllo nel pomeriggio, i militari hanno trovato due panetti di hashish nascosti tra auto e casa dell’uomo, e hanno posto i sigilli sulla sostanza. Il giovane ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato dal magistrato.

Un'operazione di controllo del territorio condotta nel pomeriggio dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico ha portato all'arresto di un 19enne, classe 2005, residente nel comune di Cervino, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

