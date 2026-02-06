Intelligenza artificiale | perché la cooperazione tra Emirati Arabi Uniti ed Europa è decisiva per un’IA etica e competitiva

L’accordo tra Emirati Arabi Uniti e paesi europei sulla cooperazione nell’intelligenza artificiale cambia le carte in tavola. Ora si lavora insieme per sviluppare un’IA più sicura, etica e competitiva. Le due parti vogliono evitare rischi e garantire che questa tecnologia avanzi nel rispetto delle regole. La collaborazione mira a mettere insieme competenze e risorse, aprendo la strada a innovazioni che possano portare benefici concreti senza perdere di vista i valori etici.

L’ intelligenza artificiale non è più soltanto un fattore di innovazione tecnologica o di crescita economica. È diventata una questione centrale di sovranità, fiducia e governance globale. Con l’accelerazione degli investimenti e l’integrazione dell’IA nei servizi pubblici e nei mercati, la vera sfida non riguarda più se l’intelligenza artificiale trasformerà le nostre società, ma in che modo e secondo quali regole. L’Ue rappresenta per molti un modello nella definizione della governance, anche se gli attori globali più influenti sono coloro i quali stanno puntando tutto sullo sviluppo tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

