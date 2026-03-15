Testato un nuovo sistema missilistico | cosa può fare il jolly di Kim

È stato testato un nuovo sistema missilistico che, secondo fonti militari, potrebbe colpire infrastrutture militari avversarie entro il suo raggio d’azione. La dichiarazione ufficiale afferma che, se impiegato, l’arma potrebbe compromettere la sopravvivenza di obiettivi strategici nemici. Il test segue le esercitazioni condotte nell’ultimo periodo, senza specificare dettagli sulla data o sulla località.

"Se quest'arma venisse utilizzata le infrastrutture militari dell'avversario situate entro il suo raggio d'azione non potrebbero mai sopravvivere". Kim Jong Un ha parlato così del nuovo jolly militare utilizzato per effettuare l'ultimo test missilistico della Corea del Nord, il terzo registrato nel mese di marzo. Le foto della Korean Central News Agency (KCNA), l'agenzia di stampa nazionale, hanno immortalato Kim intento a godersi lo spettacolo in compagnia della figlia 13enne Kim Ju Ae. I due hanno camminato vicino a enormi camion lanciamissili di colore verde oliva e hanno osservato con attenzione vari missili sparati verso il Mare Orientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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