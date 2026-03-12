Cosa sappiamo dell’attacco alla base italiana di Erbil colpita da un missile | Situazione pericolosa raid mirati

La base italiana di Erbil, situata nel Kurdistan iracheno al confine tra Siria, Turchia e Iran, è stata colpita da un missile. La vicenda riguarda un attacco mirato che ha generato preoccupazione per la situazione, definita pericolosa. La base, creata negli ultimi anni nell’ambito di un’operazione internazionale contro l’Isis, è stata coinvolta in questo episodio di escalation.

La base italiana di Erbil, al confine tra Siria, Turchia e Iran, nell'area del Kurdistan iracheno, è nata negli scorsi anni nell'ambito dell'operazione internazionale contro l'Isis. Negli anni le nostre Forze armate hanno addestrato qui migliaia di militari curdi su richiesta dello stesso governo della regione autonoma. Nelle scorse ore la base italiana è stata colpita da un missile. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano, stanno tutti bene e sono al sicuro in un bunker. Il contingente italiano è composto da circa 120 militari.

