Un giocatore di calcio è stato ricoverato in ospedale dopo aver perso sei chili in pochi giorni. La causa è un'infezione batterica che ha avuto un impatto immediato sulla sua condizione fisica. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla diagnosi o sul decorso clinico. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla relazione tra salute e performance sportiva.

di Alessio Lento Il calcio non è solo una questione di forza fisica e talento, ma anche di salute. A volte, le cose più imprevedibili possono fermare un atleta, come nel caso che ha coinvolto un giocatore del Real Madrid. La notizia che sta facendo il giro del mondo riguarda Raul Asencio, il giovane difensore che, purtroppo, è stato colpito da una grave gastroenterite. Una malattia che, a causa di un’infezione batterica, ha fatto perdere a Asencio ben sei chili in pochi giorni. Una situazione che, come confermato dai medici, ha costretto il giocatore a finire in ospedale per una terapia urgente. Asensio, la battaglia contro il batterio: come sta adesso.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ha perso SEI chili in pochissimi giorni a causa di un batterio: giocatore in ospedale

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