Raúl Asencio, giocatore del Real Madrid, è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a controlli. L’attaccante ha perso 6 chili nel corso di due settimane. La società calcistica ha comunicato la notizia senza fornire dettagli sulle cause della perdita di peso. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e i rappresentanti del club. Attualmente, non sono stati resi noti aggiornamenti sulle condizioni di salute del calciatore.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, Raul Asencio in ospedale: ha perso 6 chili in due settimane! Le notizie dalla Spagna e come sta il difensore

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