Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia è disposta a partecipare a una missione internazionale in Medio Oriente, ma solo se vengono rispettate alcune condizioni. La nota arriva dopo che gli Stati Uniti hanno avanzato una richiesta informale al governo italiano riguardo alla presenza militare nella regione di Hormuz e alle tensioni in Medio Oriente. Finora non sono stati resi pubblici ulteriori dettagli circa le modalità di collaborazione o i termini dell’accordo.

Disponibilità a contribuire a una missione internazionale, ma solo a determinate condizioni: il ministro della Difesa Guido Crosetto indica la linea italiana riguardo alla situazione a Hormuz e alla crisi in Medio Oriente. In un'intervista al Corriere della Sera, il MOD chiarisce priorità e limiti dell'azione italiana. "La nuova chiusura dello Stretto di certo non stupisce, perché Hormuz è diventato il punto nevralgico di questa guerra", afferma Crosetto, spiegando che "l'Iran ha capito che non poteva combatterla, né vincerla sul suo territorio e l'ha allargata ai Paesi del Golfo, a Hormuz e quindi al resto del mondo". Lo scenario, avverte, è destinato a protrarsi: "Sarà una trattativa lunga, continua, complicata".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guido Crosetto: "La richiesta informale degli Usa all'Italia sulla guerra", cosa è successo davvero

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