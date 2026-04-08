Il ministro ha affermato che nel 2008 il governo italiano, all’epoca guidato da Berlusconi e con Crosetto come sottosegretario alla Difesa, aveva richiesto agli Stati Uniti di rendere pubblica l’intesa del 1954 riguardante l’uso delle basi militari in Italia. Tuttavia, ha precisato che si trattava di un sondaggio informale, senza intenti ufficiali di desecretazione. La questione era stata sollevata in sede politica e mediatica, senza che siano stati avviati procedimenti formali o comunicazioni ufficiali.

“Nel 2008 il governo Berlusconi, di cui Crosetto era sottosegretario alla Difesa, chiese agli Usa di desecretare l’accordo quadro del 1954? sull’uso delle basi militari nel nostro Paese. Lo scrive su X la giornalista Stefania Maurizi, collaboratrice del Fatto, definendo “ incomprensibile ” l’affermazione di Crosetto, pronunciata martedì in Aula alla Camera, secondo cui “ nessun governo di qualsivoglia colore, tendenza o ideale politico ha mai proposto la desecretazione degli accordi”. Maurizi posta un documento in inglese da cui risulta che “il 7 luglio 2008 il governo italiano presentò all’ambasciata Usa di Roma una nota diplomatica chiedendo la declassificazione dell’Accordo bilaterale sulle infrastrutture” (Bilateral Infrastructure Agreement, BIA), cioè appunto l'”accordo ombrello” sulle modalità di uso delle basi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basi Usa, “Crosetto mente: nel 2008 l’Italia chiese di desecretare l’accordo”. Il ministro: “Solo un sondaggio informale”

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