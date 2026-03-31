Richiesta Usa e no di Crosetto Cosa è successo a Sigonella

Nelle ultime ore, si sono verificati eventi presso la base militare di Sigonella che hanno portato a un blocco temporaneo dell’accesso di alcuni velivoli statunitensi. La decisione ha suscitato attenzione, anche perché le circostanze attuali sono diverse da quanto accaduto nel 1985. Le autorità coinvolte stanno fornendo dettagli sulla situazione, che si sta sviluppando in un contesto di tensione tra le parti.

Mentre emergono i primi dettagli sulla decisione di bloccare l’accesso di alcuni velivoli statunitensi alla base militare sita in territorio siciliano, una cosa risulta già chiara: quanto avvenuto nelle scorse ore a Sigonella non è paragonabile al precedente del 1985. Le immagini di quarant’anni fa, con i carabinieri e gli avieri italiani schierati attorno al Boeing dell’EgyptAir (con dentro i militanti palestinesi responsabili del sequestro dell’Achille Lauro) a loro volta circondati da militari della Delta Force, si inserivano in un concitato contesto di emergenza con sviluppi continui e un diverso accesso alle informazioni da parte degli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Richiesta Usa e no di Crosetto. Cosa è successo a Sigonella Articoli correlati L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro CrosettoL'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione... Iran, Crosetto nega la base di Sigonella ai bombardieri UsaNell’ambito della guerra in Iran, nei giorni scorsi l’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella. Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Il movimento No Kings lotta contro chi vuole pieni poteri. Negli Usa e non solo; Iran, no a Trump: Teheran boccia il piano Usa e pone 5 condizioni; Proteste No Kings in tutta l’America e nel mondo; No Kings, dagli Usa a Roma. Crosetto: Ad oggi nessuna richiesta utilizzo basi Usa. Se dovesse emergere, torneremo in ParlamentoAd oggi non è arrivata alcuna richiesta di utilizzo delle basi Usa in Italia, non c’è un tema di uso di basi da concedere. Qualora dovesse emergere una richiesta torneremo in Parlamento ma ad oggi ... affaritaliani.it Crosetto nega agli Usa l'utilizzo della base di Sigonella. Fonti Nova: la richiesta riguardava l'atterraggio di bombardieri x.com Al Consiglio per i diritti umani, Cina condanna l'attacco di Usa e Israele contro la scuola di Minab in Iran Il 27 marzo, ora locale, su richiesta di Iran, Cina e Cuba, la 61esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha tenuto un dibattito di ur - facebook.com facebook