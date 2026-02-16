autostrade il docufilm di ambra sabatini arriva alle olimpiadi

Ambra Sabatini ha realizzato un documentario sulle autostrade che arriva alle Olimpiadi. La regista racconta come lo sport e la forza di volontà aiutino a superare le difficoltà, anche quando sembra tutto perduto. Un esempio concreto è la storia di atleti che, dopo gravi infortuni, tornano in pista per vincere.

Cadere, rialzarsi e ricominciare a vivere grazie allo sport, alla determinazione e alla volontà di non arrendersi mai. È la storia di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, portabandiera dell’Italia ai Giochi paralimpici di Parigi 2024, più volte medaglia d’oro e detentrice del record mondiale nei 100 metri, raccontata nel docufilm Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo. Il progetto, distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia, è realizzato in collaborazione con Autostrade per l’Italia ed è stato proiettato nel Salone d’onore di Casa Italia Milano-Cortina 2026 in Triennale a Milano, nell’ambito del panel Rinascere attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ambra Sabatini si avvicina al traguardo, e il suo percorso diventa protagonista di un nuovo docufilm.

