Milano Cortina presentato il nuovo docufilm dedicato all' atleta paralimpica Ambra Sabatini
Ambra Sabatini è protagonista di un nuovo documentario presentato a Milano, dopo aver superato un grave incidente che le ha cambiato la vita. La sua storia di cadute e rinascite si svolge tra allenamenti intensi e sfide quotidiane, dimostrando come la determinazione possa trasformare le difficoltà in successi. Il film evidenzia anche il suo ruolo come portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024, dove punta a conquistare nuove medaglie e a mantenere il record mondiale nei 100 metri.
La proiezione nel Salone d’onore di Casa Italia in Triennale alla presenza del Presidente del ConiBuonfiglio, dell’Ad Giana e della campionessa Ambra Sabatini Cadere, rialzarsi e ricominciare a vivere grazie allo sport, alla determinazione e alla volontà di non arrendersi mai. È la storia di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, più volte medaglia d’oro e detentrice del record mondiale nei 100 metri, raccontata nel docufilm “Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo”. All’incontro, che ha preceduto la proiezione, hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, la campionessa Ambra Sabatini e il regista Mattia Ramberti, in un dialogo con il giornalista e conduttore sportivo Pierluigi Pardo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
'Ambra Sabatini a un metro del traguardo', arriva docufilm dell'atleta
Ambra Sabatini si avvicina al traguardo, e il suo percorso diventa protagonista di un nuovo docufilm.
