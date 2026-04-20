Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 in zona Tortona

Ogni aprile, Milano si trasforma con l’arrivo del Fuorisalone, evento che anima la zona Tortona con esposizioni di design, installazioni e mostre. Le vie si riempiono di architetti, designer e appassionati provenienti da tutto il mondo, creando un’atmosfera vivace e articolata. La manifestazione si svolge in vari spazi, tra locali indipendenti e grandi aziende, offrendo un quadro variegato di proposte e progetti legati al mondo del design.

Ogni aprile Milano compie una metamorfosi straordinaria. Le strade si popolano di architetti, designer, collezionisti e visionari provenienti da ogni continente, i cortili industriali si schiudono come fiori fuori stagione e i muri delle fabbriche dismesse diventano tele per narrazioni senza precedenti. È il Fuorisalone, l’evento diffuso che accompagna il Salone del Mobile e trasforma la città in un laboratorio vivente del design contemporaneo. L’edizione 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, presenta il tema “ Essere Progetto “: un invito a riscoprire il design non come oggetto finito ma come processo dinamico, responsabile, in continua evoluzione.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 in zona Tortona Notizie correlate Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartier BreraOgni aprile, Milano smette di essere una città e diventa qualcosa di più difficile da definire: un laboratorio, un teatro all’aperto, un palcoscenico... Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere 5VIE a MilanoC’è un angolo di Milano dove il tempo sembra essersi fermato e poi ripartito, come un vecchio orologio cui è stata data carica nuova. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile); Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week; Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis; Fuorisalone 2026: la guida agli eventi moda. Tutti gli oggetti creati per la Design Week. Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile)Eppen è il nuovo portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia. Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, i ... ecodibergamo.it Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekInstallazioni, biblioteche, archivi, retail scenografici, cocktail e collezioni per la casa: ecco la mappa completa degli appuntamenti fashion da non perdere ... ilfattoquotidiano.it Film, attualità e intrattenimento in prima serata: guida ai canali e agli orari per orientarsi nel palinsesto di oggi senza perdere le novità più attese. Leggi l'articolo #StaseraInTV - facebook.com facebook Milano Design Week, la città invasa dal bello. Guida agli eventi. Dal 20 aprile e per tutta la settimana il Fuorisalone trasforma Milano in un museo a cielo aperto: oltre 1.850 eventi, 19 distretti, ingresso quasi sempre gratuito #DossierCultura #Mi... x.com