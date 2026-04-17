Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartier Brera

Ogni aprile, il quartiere Brera di Milano si trasforma grazie agli eventi del Fuorisalone 2026. Durante questa settimana, la città accoglie esposizioni, installazioni e presentazioni legate al design, attirando visitatori da tutto il mondo. Le iniziative si svolgono in diversi spazi del quartiere, coinvolgendo studi, showroom e location storiche. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel calendario dedicato all’innovazione creativa e alla sperimentazione nel settore del design.

Ogni aprile, Milano smette di essere una città e diventa qualcosa di più difficile da definire: un laboratorio, un teatro all’aperto, un palcoscenico su cui il mondo del design si mette in mostra con tutta la sua forza inventiva. Dal 20 al 30 aprile 2026, Milano si trasforma nella capitale mondiale del design con il Fuorisalone e la Milano Design Week, l’evento diffuso più importante del calendario internazionale del progetto. Il Salone del Mobile, alla sua 64ª edizione, occupa i padiglioni di Fiera Milano a Rho, mentre il Fuorisalone si dispiega ovunque, nelle strade, nei cortili nascosti, nelle istituzioni culturali, negli showroom e persino nelle edicole della città.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartier Brera Notizie correlate Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekAnche quest’anno, alla Milano Design Week, il rapporto tra moda e design si conferma meno occasionale di quanto si voglia far credere. Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (17 – 19 aprile); Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week; Fuorisalone 2026: la guida agli eventi moda. Tutti gli oggetti creati per la Design Week; Fuorisalone 2026: guida agli eventi food da non perdere. Fuorisalone guida alle installazioni spettacolari e agli eventi imperdibili nei distretti di design di MilanoSalone del Mobile 2026: numeri, luoghi e impatto economico su Milano La Milano Design Week 2026, in programma dal 18 al 30 aprile tra Rho Fiera e i di ... assodigitale.it Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekInstallazioni, biblioteche, archivi, retail scenografici, cocktail e collezioni per la casa: ecco la mappa completa degli appuntamenti fashion da non perdere ... ilfattoquotidiano.it