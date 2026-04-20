guerre e paci

Il 28 aprile 1976, in occasione del quinto anniversario del quotidiano, Luigi Pintor scrisse un articolo in cui definì il giornale come

L'editoriale della rivista sui 55 anni del manifesto in edicola dal 24 aprile 2026 1971-2026. Una rivista straordinaria di 130 pagine. Per festeggiare il nostro compleanno siamo tornati a scavare nell'archivio, scegliendo gli articoli che hanno raccontato le crisi internazionali, le tante guerre e le poche paci, i grandi personaggi e le piccole storie di resistenza. Difficilissimo scegliere solo un articolo per ognuno dei 55 anni, abbiamo lasciato fuori a fatica tanti reportage e tante analisi, potevamo fare altri due o tre supplementi diversi e altrettanto (siamo immodesti) belli Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Guerra e Pace

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Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Trump e l’utilità politica della guerra; Perché tocca ancora al Pakistan, il Paese delle mediazioni; Altri sostenibili; USA-Iran, accordo mancato. Epasto: Il negoziato non è la soluzione, ma parte del conflitto.

È tempo di organizzare le vacanze, ma quanto ci costeranno queste guerre Le prospettive non sono rosee: ce ne parlano Matteo Viviani e Nicola Remisceg #LeIene - facebook.com facebook

Ma proprio perché siamo in un’epoca di guerre e minacce, fammi capire, chi la dovrebbe difendere questa Europa, gli Avengers, i Power Rangers, o ragazzi che indossano una divisa Esserne orgogliosi è esibizione! Faccio veramente fatica a capire. x.com