Teatro | a Verbania Bizzarri Paci e Zavatteri in Le nostre donne

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo, alle 21, sul palco del teatro Il Maggiore arrivano Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri con lo spettacolo "Le nostre donne". Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri) sono amici da trent'anni. Un'amicizia vera, inossidabile e gioiosa. La loro vita professionale è un successo, il bilancio della loro vita privata un po' meno. Una sera, i tre amici si ritrovano a casa di Max per il loro consueto poker. Ma Simon arriverà con quasi un'ora di ritardo dando ai due amici una motivazione sconvolgente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

