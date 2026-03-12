guerre tecnologiche e guerre asimmetriche

Le tensioni tra le potenze mondiali si manifestano attraverso guerre tecnologiche e azioni asimmetriche. Gli Stati Uniti cercano di contrastare le navi posamine, ma i piccoli veloci barchini riescono a sfuggire ai loro tentativi. La lotta si svolge su vari fronti, con tecnologie avanzate e metodi meno convenzionali che complicano le operazioni militari.

Discutiamo da settimane (e a ragione) del modo in cui l’intelligenza artificiale (AI) sta cambiando il modo di combattere: accelera la guerra (attacchi calcolati e decisi in frazioni di secondo dalle macchine, assai più rapide degli uomini) dando l’illusione di renderla meno cruenta, almeno per il proprio esercito (si attacca con missili e droni, magari anche con soldati robot). Col Pentagono di Pete Hegseth inebriato da questa rivoluzione tecnologica e con un presidente che ama fare sfoggio della superiorità della sua forza, purtroppo anche in campo militare, gli Stati Uniti rischiano di cadere ancora una volta (dopo le umiliazioni in... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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