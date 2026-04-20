Domani un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran dovrebbe essere firmato in Pakistan, secondo le dichiarazioni del presidente americano. La firma è prevista per martedì sera, mentre le trattative sono in corso da tempo. Non sono state divulgate ulteriori dettagli sul contenuto dell'intesa o sui soggetti coinvolti, ma l'evento rappresenta un momento importante nelle relazioni tra i due Paesi.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si aspetta che "martedì sera in Pakistan" sarà firmato l'accordo con l'Iran. L'ha annunciato la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, rivelando in diretta tv d'aver parlato con il capo della Casa Bianca. "Mi ha detto che si aspetta che l'Iran firmi un accordo martedì sera in Pakistan e che tutti i punti sono stati ormai negoziati. Tuttavia, il presidente ha aggiunto che, se non firmeranno l'accordo, gli Stati Uniti faranno saltare in aria in Iran tutte le centrali elettriche e molto altro", ha dichiarato la giornalista. "Il presidente - ha proseguito - mi ha detto pochi istanti fa che dovrebbe essere una cosa "rapida" perché il negoziato è concluso, che hanno cercato di tirarsi indietro sull'accordo ma ora non lo faranno più".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Accordo sarà firmato domani". Iran, la promessa di Trump

Attacco all'Iran: il discorso di Trump

Notizie correlate

“Aprite lo stretto di Hormuz o sarà l’inferno”. Ultimatum di Trump all’Iran: domani l’accordo?Parole dure, definitive, un ultimatum che potrebbe preludere all’attacco più devastante finora portato sull’Iran o al contrario a un accordo vero di...

Trump lancia un ultimatum all’Iran per la riapertura di Hormuz: “48 ore per un accordo o sarà l’inferno"“Il tempo sta per scadere: 48 ore prima che scateni l’inferno su di loro”: è questo l’ultimo messaggio postato da Donald Trump sui social.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Che cosa prevede l’accordo con Israele di cui l’Italia ha sospeso il rinnovo; L'UE e la Corea del Sud rafforzano la cooperazione commerciale e tecnologica - Rappresentanza in Italia; Coin, firmato accordo per gestire la crisi; Stop all’accordo UE-Israele, la petizione ha raggiunto il traguardo del milione di firme.

Iran, la promessa di Donald Trump: Accordo sarà firmato domaniIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si aspetta che martedì sera in Pakistan sarà firmato l'accordo con l'Iran. L'ha annunciato la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, rivelando in ... iltempo.it

Della Valle (M5s): Stop all'accordo Ue-Israele, Tajani dica come voterà al Cae'Grazie all'iniziativa dei governi di Spagna, Irlanda e Slovenia che hanno firmato una lettera congiunta indirizzata a Kaja Kallas, domani il Consiglio Affari esteri discuterà la sospensione dell'acco ... ansa.it

L'Iran ha commesso una "grave violazione" del cessate il fuoco, ma un accordo di pace ci sarà. Lo ha detto Donald Trump a Abc. "Accadrà. In un modo o nell'altro. Con le buone o con le cattive. Accadrà", ha osservato. I negoziatori americani "stanno andando - facebook.com facebook

#Locatelli, ' #Juve per sempre sarà': ufficiale il rinnovo. #Comolli: "Questo accordo rappresenta..." x.com