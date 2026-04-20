Guerra Iran news Trump | Catturata nave di Teheran che forzava blocco La replica | Reagiremo presto

Una nave iraniana è stata sequestrata dalla Marina statunitense dopo aver tentato di superare un blocco navale. La cattura è avvenuta recentemente, secondo fonti ufficiali, e fa seguito a un tentativo di aggirare le restrizioni imposte. La risposta di Teheran è arrivata con una dichiarazione che promette una risposta rapida. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra le due parti, con scambi di accuse e dichiarazioni pubbliche.

Roma, 19 aprile 2026 - Una nave iraniana che ha tentato di forzare il blocco navale è stata catturata dalla Marina statunitense. Lo ha annunciato Donald Trump che ha aggiunto che nel corso dell'operazione sono stati sparati colpi contro il mercantile iraniano nel Golfo dell'Oman. L'Iran promette di "rispondere presto" al sequestro da parte degli Usa. "Le forze armate della Repubblica islamica d'Iran reagiranno presto e adotteranno le misure di ritorsione contro quest'atto di pirateria armate e contro i militari americani", scrive su Telegram il portavoce dello Stato maggiore di Teheran accusando gli Usa di aver "violato il cessate il fuoco". Oggi in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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