L'Iran ha posizionato circa dieci mine nello Stretto di Hormuz, una mossa che potrebbe ostacolare la riapertura del canale strategico per il traffico di petrolio e gas naturale liquefatto. Questa decisione si inserisce in un quadro di tensioni legate alla sicurezza energetica nella regione, con implicazioni dirette sui flussi di petrolio. La situazione è monitorata da vicino da governi e operatori del settore.

L'Iran ha dislocato una decina di mine nello Stretto di Hormuz, una scelta che probabilmente complicherà la riapertura del canale, fondamentale per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Lo riporta il Times of Israel, citando fonti a conoscenza della questione. Le esportazioni di petrolio e Gnl attraverso il punto strategico lungo la costa iraniana sono state di fatto bloccate dalla guerra lanciata 12 giorni fa da Stati Uniti e Israele, contribuendo a provocare un'impennata dei prezzi mondiali dell'energia. Il comando militare iraniano ha affermato oggi che il mondo dovrebbe prepararsi al fatto che il prezzo del petrolio raggiungerà i 200 dollari al barile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mine iraniane nello Stretto di Hormuz e petrolio a 200 dollari: il ricatto energetico di Teheran

